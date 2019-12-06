تحديد سعر سهم “أرامكو” عند 32 ريالا.. ونسبة التغطية الاجمالية 465 % وإجمالي الأموال...

أعلنت شركة أرامكو اليوم عن انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، وتحديد سعر الطرح النهائي عند 32 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان لها عن حجم الطرح إن عملية الطرح سجلت مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة مبلغاً وقدره 397 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 106 مليار دولار أمريكي، ومع إضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح، يبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 465 % من إجمالي أسهم الطرح.

وتمثل أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد نسبة 3.33 % من أسهم الطرح، أي ما يعادل 5.0% من رأسمال الشركة، بينما تمثل أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة نسبة 7.66 %من أسهم الطرح، أي ما يعادل 1 % من رأسمال الشركة.