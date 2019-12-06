توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني؛ تحول الحالة المدارية جنوب غرب بحر العرب (بافان)، إلى عاصفة مدارية اتجاهًا غربًا نحو الصومال.
كما توقّع “الحصيني” أن يؤثر “بافان” على سلطنة عمان والجمهورية اليمنية ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بضخ رطوبة جيدة التي هي مادة السحب، كما يتوقع أن تقدم أخدودًا باردًا الأيام المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر “الحصيني”: “مدارية بافان” تتجه نحو الصومال وتضخ “رطوبة” على... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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