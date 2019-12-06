بدء الرصد الآلي لمخالفتي “ربط الحزام” و”استخدام الجوال باليد” بعد 7 أيام في...

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، عن بدء الرصد الآلي لبعض مخالفات السير على كافة طرق وشوارع محافظة الطائف.

وأوضحت أن المخالفات التي سيبدأ الرصد الآلي لمرتكبيها، هي مخالفتا: “عدم ربط حزام الأمان” و”استخدام الجوال باليد أثناء القيادة”، وذلك بعد 7 أيام.