أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، عن بدء الرصد الآلي لبعض مخالفات السير على كافة طرق وشوارع محافظة الطائف.
وأوضحت أن المخالفات التي سيبدأ الرصد الآلي لمرتكبيها، هي مخالفتا: “عدم ربط حزام الأمان” و”استخدام الجوال باليد أثناء القيادة”، وذلك بعد 7 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء الرصد الآلي لمخالفتي “ربط الحزام” و”استخدام الجوال باليد” بعد 7 أيام في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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