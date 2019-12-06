سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق بالمملكة.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًّا مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، غدًا الجمعة، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وعلى أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والقصيم، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة). كما توقعت هيئة الأرصاد -في بيان صادر عنها اليوم- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة في الأجزاء الغربية من وسط المملكة، مشيرةً إلى تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، قالت «هيئة الأرصاد»، إنها ستكون شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18-45 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة16-38كم/ساعة، فيما ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة على الخليج العربي. وفي وقت سابق، توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الخميس، أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة خلال الشتاء القادم أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة، وأن الأمطار ستكون حول المعدل في أغلب المناطق.