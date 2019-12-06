أرامكو تحدد سعر الطرح .. التفاصيل #اكتتاب_أرامكو

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اعلنت شركة أرامكو السعودية بشكل رسمي بتسعير الاكتتاب العام الأولي الذي طال انتظاره في أعلى مداها ،عند 32 ريال للسهم، وبلغت القيمة الاجمالية للطرح 96 مليار ريال، (25.6 مليار دولار)، مما يجعلها الاعلى في التاريخ،متجاوزة بذلك بيع حصة في عملاقة للتجارة الإلكترونية الصينية علي بابا البالغة 25 مليار دولار في الولايات المتحدة ، مما أعطى شركة أرامكو السعودية تقييمًا بقيمة 1.7 تريليون دولار.

وجمع 446 مليار بنسبة تغطية 465% ,

ووفق هذا السعر ستفوق القيمة السوقية القيمة السوقية المجمعة ة لأكبر عشر شركات نفط وغاز في العالم مجتمعة، والبالغة 1.57 تريليون دولار، وقائمة الشركات العشر تضم إكسون موبيل الأمريكية، شل البريطانية الهولندية، شيفرون الأمريكية، بتروتشاينا الصينية، توتال الفرنسية، بي بي البريطانية، الاعتماد للصناعات الهندية، بتروبراس البرازيلية، غازبروم الروسية، وسينوبيك الصينية.وقالت الشركة انه شارة إلى إعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (ويشار إليها فيما يلي بـ”الشركة”) بتاريخ 17 نوفمبر 2019م عن النطاق السعري لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام (ويشار إليه فيما يلي بـ”الطرح”)، تعلن الشركة اليوم عن انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، وتحديد سعر الطرح النهائي عند 32 ريال سعودي للسهم الواحد (ويشار إليه فيما يلي بـ

“سعرالطرح النهائي”). تأكيد تفاصيل الطرح▪︎يبلغ حجم الطرح (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء) 3.000.000.000 سهم (يشار إليها مجتمعة بـ “أسهم الطرح”)، تشكل ما نسبته 1.5% من رأس مال الشركة.

︎سجلت عملية الطرح مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة مبلغا وقدره 397 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 106 مليار دولار أمريكي، ومع إضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح، يبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل نسبة تغطية

تبلغ 465% من إجمالي أسهم الطرح (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء).︎تبلغ قيمة الطرح 96.0 مليار ريال سعوي / 25.6 مليار دولار أمريكي (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء).︎ تمثل أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد نسبة 33.3% من أسهم الطرح (أي ما يعادل 0.5% من رأس مال الشركة) بينما تمثل أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة نسبة 66.7% من أسهم الطرح (أي ما يعادل %1.0 من رأس مال الشركة (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء في كلتا الحالتين).︎قام المساهم البائع بمنح مدير الاستقرار السعري خيار شراء (ويشار إليه فيما يلي بـ”خيارالشراء”) من أجل السماح لمدير الاستقرار السعري بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، والذي يستطيع بموجبه مديرالاستقرارالسعري شراء450.000.000 سهم إضافي بحدأقصى من المساهم البائع،والتي تمثل15%من إجمالي حجم الطرح (ويشار إليها فيما يلي بـ”أسهم التخصيص الإضافي”) بسعر الطرح النهائي. وستكون ممارسة خيار الشراء متاحة بشكل كلي أو جزئي بناء على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية (تداول) وتنتهي في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما تقويميا بعد ذلك.

