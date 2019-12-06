بالصور.. «مدني طبرجل» ينقذ يد طفلة علقت بـ«فرامة لحم»

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة طبرجل، مساء اليوم الخميس، من تخليص يد طفلة علقت داخل «فرامة لحم» باستخدام معدات مخصصة، وبالتعاون مع أطباء مستشفى طبرجل العام.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ أن فرق الدفاع المدني بمحافظة طبرجل باشرت بلاغًا عن احتجاز يد طفلة (مقيمة) من الجنسية السورية داخل فرامة لحوم.
وتابع أنه «تم استخدام معدات إنقاذ مخصصة لمثل هذه الحالات، حتى جرى تحرير يد الطفلة»، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي بمستشفى طبرجل العام استكمل إسعاف الحالة وهي بصحة جيدة.
ودعا «الضويحي» المواطنين والمقيمين إلى مراقبة أطفالهم، ومنعهم من الوجود في الأماكن التي تحوي مثل هذه الآلات في المنازل، متمنيًا السلامة للجميع.
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