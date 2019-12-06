مطالب بتعزيز الهوية الوطنية للطلاب في المنشآت التعليمية



طالب البروفيسور في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدير العام لبرنامج فطن سابقا في وزارة التعليم الدكتور سعد المشوح، وزارة التعليم بتعزيز الهوية الوطنية للطلاب في المنشآت التعليمية. ودعا المشوح في ندوة أقامتها مدرسة عبدالله بن جبير بالرياض بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى وجوب استغلال هذه المناسبات وغيرها لرفع القيمة الوطنية وتعزيزها، ويجب على المؤسسات التعليمية تحديد برامج ثابتة خلال العام وإعطاء الفرصة للمدارس والمؤسسات التعليمية لإبراز دورها، حيث إن الطالب يقضي نصف يومه داخل هذه المنشأة، وهي ليست للتعليم فقط وإنما تقوم بالنماء الفكري وبناء الشخصية السعودية وإعادة تعزيز القيمة الوطنية من خلال إعطاء جميع المؤسسات التعليمية مساحة أكبر للعمل على تطوير البناء المعرفي، داعيا وزارة التعليم إلى النظر في المقررات الدراسية لتعزيز الانتماء الوطني، مضيفا أنه الآن نحن بصدد تعزيز الهوية الوطنية، وأن تكون المقررات الدراسية عميقة جدا في حب دوت الخليج، ويجب أن يكون المقرر لدى كل طالب انتماء للوطن والمليك، وأن يكون هناك عمق أكبر، ويجب أن تتوقف الوزارة عن المجالات التنظيرية. وناقشت حلقة الندوة التي أدارها الدكتور عواد الشمري أستاذ التاريخ من جامعة الملك سعود بمشاركة الدكتور ضيف الله العتيبي من جامعة الأمام محمد بن سعود، والدكتور بندر العصيمي من جامعة الملك سعود، التاريخ السعودي بشكل عام. وحضر احتفاليات بيعة خادم الحرمين الشريفين في مدرسة عبدالله بن جبير، مساعد مدير مكتب تعليم قرطبة للشؤون المدرسية محمد الجذعان ورئيس قسم النشاط حابش العلياني والقياديون ومشرفون تربويون لبرامج تربوية. وقال المشرف على الحفل ورائد النشاط محسن المفقاعي: نحتفل ووطنا يعيش أبهى صور التقدم على مختلف الصعد، سياسية واقتصادية واجتماعية، مضيفا أنه خلال فترة قصيرة من تولي الملك سلمان مقاليد الحكم أصبحت المملكة محط أنظار دول العالم المتقدم، إذ إنها على رغم حملات التشويه والتشكيك، وعلى رغم محاولات تأليب الشعب على قيادته، إلا أنها أثبتت تماسكها وتلاحمها قيادة وشعبا. أشار وكيل المدرسة لشؤون الطلاب فلاح الرويس إلى أن هذا اليوم الميمون نحتفل بمرور 5 سنوات على اعتلاء الملك عرش الحكم، لنستشعر بفخر القفزات الاقتصادية التي تحققت بعد أن أصبحت المملكة عضوا فاعلا في مجموعة العشرين الاقتصادية. وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ دشن فعاليات وزارة التعليم السبت الماضي في الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم، وقال آل الشيخ في حينه إن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، حافظت على ثوابتها الدينية والوطنية الراسخة، ومضت في مشروع التطوير والتحديث.

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