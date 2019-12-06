5 حوادث لمستشفيات المدينة المنورة خلال شهرين

أكدت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة نجاح عملية إخلاء الحالات الحرجة من المرضى بمستشفى أُحد، عقب انقطاع التيار الكهربائي بسبب أعمال صيانة في باحة المستشفى ونقلها للمستشفيات الأخرى، حيث وقفت فرقة من الدفاع المدني والكهرباء على المستشفى لتزويد المبنى بالطاقة، في حين استكملت المديرية في بيانها أن الموقع يواصل خدماته وأن الحالة العامة مطمئنة. وأشارت مصادر لـ«دوت الخليج» أن المديرية قامت بإخلاء المرضى المنومين في العناية المركزة والحضانة إلى مستشفيات حكومية وأهلية بعد انقطاع التيار الكهربائي، واعتماد المستشفى على المولدات الكهربائية، في حين أُلغيت جميع العمليات المقررة أول من أمس وأمس الأربعاء حتى عودة العمل الكلي للمستشفى، وباشرت فرق من الدفاع المدني والكهرباء الحادثة التي وقعت في وقت مبكر، حيث داومَ الموظفون على انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى بسبب مقاول يعمل في مواقف السيارات.

5 حوادث

تعد حادثة انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى أحد الحالة الخامسة خلال شهرين من حوادث وقعت لمستشفيات المدينة المنورة، حيث شهدت إخلاء مرضى ونقلها أو مباشرة الحادث دون إخلاء، إلا أن جميع الحوادث لم تسفر عن إصابات أو فيات عدا أنها توالت في أقل من شهرين منذ إخلاء مستشفى الأنصار ومرورًا بتسرب للمياه والتماسات كهربائية وانقطاع للتيار الكهربائي، إضافة إلى ما تشهده بعض المستشفيات حاليًا من أعمال صيانة وترميم وإحاطة الساحات ببعض من بقايا الترميم.

حوادث مستشفيات المدينة خلال 60 يومًا

-17 أكتوبر

إخلاء مستشفى الأنصار بسبب شرخ بجدار المستشفى، وإخلاء ما يقارب 33 مريضًا من المستشفى، وإيقاف العمل بالمستشفى واستقبال المرضى عقب عملية الإخلاء، حيث أوضحت الصحة حينها أن الإخلاء كان بناءً على الشرخ الموجود في المبنى الملاصق للمستشفى وحرصًا على سلامة المرضى والموظفين تمت عملية الإخلاء.

5 نوفمبر

تسرب مياه من سقف بدروم مستشفى الملك فهد، وأصدرت المديرية توضيحا في حينها أشارت فيه عن وقوع تسريب مياه في استقبال قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد بشكل تدريجي، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة واستدعاء القسم الهندسي الذي قام بإغلاق التسريب والسيطرة عليه وتنظيف المنطقة في وقت لم يتجاوز 15 دقيقة دون حدوث إصابات أو أضرار.

Advertisements

25 نوفمبر

خلل فني بالكهرباء في مستشفى المدينة العام والمفتتح حديثا، حيث تمت إعادة التيار الكهربائي دون وقوع إصابات أو إخلاء.

-30 نوفمبر

وقع حريق بمستشفى النقاهة بحي العزيزية، وأوضح الدفاع المدني في بيان له عن توجيه فرقة للدفاع المدني بعد بلاغ عبارة عن حريق في التمديدات الكهربائية لسقف صالة الجلوس بالدور الأول للمبنى المكون من ثلاثة أدوار، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده وإخلاء الموجودين بالمستشفى 25 نزيلاً قبل وصول الفرق من قبل العاملين، وقامت فرق الدفاع بأعمال التهوية اللازمة والتعامل مع الدخان ونواتج الحريق.

-3 ديسمبر

إخلاء مرضى العناية المركزة والحضانة بمستشفى أحد بعد قطع الكيبل من مقاول يجري أعمالا في الساحة الخارجية لمواقف المستشفى، واستنفرت مديرية الشؤون الصحية لنقل المرضى بسيارات الإسعاف الخاصة بالمديرية والقطاع الخاص مع وجود لفرق الدفاع المدني والفرق المرورية أمام المستشفى، حيث عملت المولدات الاحتياطية على تزويد المستشفى بالطاقة حتى إعادة الكهرباء عقب خطأ المقاول.