مدير تعليم عنيزة يدشن قافلة رحلة السلامة للنقل المدرسي

دشن مدير تعليم محافظة عنيزة محمد بن سليمان الفريح، فعاليات «رحلة السلامة»، التي وصلت إلى محطتها الثانية بالمملكة، والأولى في منطقة القصيم، وحطت رحالها، يوم أول من أمس، بإدارة التعليم بمحافظة عنيزة، بمدرسة ابتدائية سعد ابن أبي وقاص، حيث تهدف هذه الفعاليات التي تنظمها شركة «تطوير» لخدمات النقل التعليمي -الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي- للتوعية بإجراءات الأمن والسلامة عند استخدام الطلاب الحافلات المدرسية، والتعريف بخدمة النقل المدرسي، وذلك بحضور المدير الإقليمي للشركة يوسف العمري. وتعتمد الفعاليات في مضمونها على الترفيه والمسابقات وتوزيع الجوائز والفقرات المتنوعة لإيصال رسالتها التوعوية، بمشاركة جميع الفئات، خاصة الأطفال وأولياء أمورهم، إضافة إلى أن هذه الأنشطة المتنوعة تهدف إلى تعريف الجميع بأهمية الإجراءات التي تضمن للطلاب الحفاظ على سلامتهم خلال رحلاتهم المدرسية، وذلك من خلال الأنشطة والعروض الترفيهية. وعبر مدير تعليم عنيزة عن سعادة أبناء محافظة عنيزة باستقبال مثل هذه الفعاليات التوعوية والتثقيفية، والتي يكون لها أثر إيجابي على أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، معبرا عن سعادته باختيار تعليم عنيزة كثاني محطة للفعالية بعد العاصمة الرياض، ومؤكدا على أهمية نشر الوعي بين الطلاب وتعريفهم بأدوات السلامة وأهميتها، مقدما جزيل شكره لشركة «تطوير» لخدمات النقل التعليمي، على الجهود المبذولة التي تنم عن حرصها على فلذات أكبادنا. من جانبه، أكد المدير الإقليمي للشركة في منطقة القصيم يوسف عبدالله العمري، على حرص «تطوير» على التوعية بأهمية الأمن والسلامة، وتطبيق إجراءاتها من قبل الطلاب المستفيدين من خدمة النقل المدرسي، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الفعاليات هو الوصول إلى نقل مدرسي آمن للحفاظ على أرواح أبنائنا الطلاب خلال رحلتهم من وإلى المدرسة. يذكر أن فعاليات «رحلة السلامة» تشتمل على عدد من الأنشطة التوعوية والأركان الترفيهية والألعاب التفاعلية، وفي مقدمتها ركن «حافلتنا المدرسية»، وهو عبارة عن حافلة مدرسية تحيط بها القاعدة الذهبية للأمن والسلامة التي تنبه الطلاب على المناطق الخطرة المحيطة بالحافلة، وأهم التعليمات التي يجب اتباعها قبل صعود الحافلة وأثناء الركوب وبعد النزول ومغادرتها، من خلال تنظيم تجارب حية تعرف الطلاب بالمناطق العمياء حول الحافلة.



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