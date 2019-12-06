قادة المدارس يشكون نقص الكوادر والمستلزمات

فيما كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن نتائج البرنامج الدولي لتقويم الطلاب المعروف باسم بيزا (PISA)، حصلت «دوت الخليج» على تفاصيل النتائج، التي أكدت أن قادة المدارس في المملكة أشاروا إلى أن النقص في الكوادر والمستلزمات أعمق مما هو في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأمر الذي أعاق توفير تعليم جيد للطلاب.

شعور الطلاب

أفاد 71 % من الطلاب في المملكة (مقارنة بما متوسطه 67 % في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) بأنهم راضون عن حياتهم، وأفاد 85% من الطلاب بأنهم أحيانا أو دائما ما يشعرون بالسعادة، وأفاد 8 % من الطلاب بأنهم دائما ما يشعرون بالحزن، وفي معظم الدول والاقتصادات كان الطلاب أكثر تعبيرا عن المشاعر الإيجابية عندما يكون لديهم شعور أقوى بالانتماء إلى المدرسة وتعاون أكبر بين الطلاب، كما كانوا أكثر تعبيرا عن الحزن عندما يتعرضون لحالات تنمر متكررة.

شكوى قادة المدارس

وفقا للتقرير الذي أعلنته هيئة تقويم التعليم والتدريب بعد صدوره عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، المشرفة على البرنامج، فقد اشتكى قادة المدارس الأقل في الظروف الاجتماعية – الاقتصادية من نقص الكوادر أكثر مما اشتكى قادة المدارس الجيدة في ظروفها الاجتماعية – الاقتصادية. وفي المملكة يدرس ما نسبته 53 % من الطلاب في مدارس مصنفة ضمن الفئة الأقل وفق مقياس بيزا للظروف الاجتماعية – الاقتصادية، وما نسبته 40% من الطلاب في مدارس من الفئة الجيدة في الظروف الاجتماعية – الاقتصادية، بينما أكد قادة تلك المدارس وجود معوقات تتعلق بقلة المعلمين، تحد إلى حد ما من قدرة المدارس على توفير التعليم الجيد.

قادة الفئتين

أشارت النتائج إلى أنه وبالمقارنة في المتوسط، في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يدرس 34% من الطلاب في المدارس الأقل في الظروف الاجتماعية – الاقتصادية، وما نسبته 18 % من الطلاب في المدارس الجيدة في الظروف الاجتماعية – الاقتصادية، بينما يشتكي قادة الفئتين من المدارس من مشكلة نقص المعلمين.

بيزا PISA

البرنامج الدولي لتقويم الطلاب

شاركت فيه المملكة العام الماضي 2018

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42 دولة من قارات العالم المختلفة

37 دولة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

العدالة وتكافؤ الفرص بين المقيمين والمواطنين

خلال عام 2018 بلغت نسبة الطلاب المقيمين غير السعوديين في المملكة 12 %

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تفوق الطلاب المقيمون على المواطنين بما متوسطه 32 نقطة في القراءة

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على الرغم من أن الطلاب المقيمين عادة ما يكونون من الفئات الأقل في الظروف الاجتماعية – الاقتصادية، إلا أنهم تفوقوا بشكل ملحوظ في المملكة