بدر بن سلطان يبحث آليات تنفيذ المشاريع

وجرى خلال الاجتماع استعراض آليات رفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المشاريع بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز، كما تمت مناقشة سُبل الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدّمة لسكان وزوار المنطقة، وتم التطرق أيضاً إلى العديد من الموضوعات التنموية واتُخذت حيالها التوصيات اللازمة.
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