فيصل بن مشعل يشهد انطلاق ملتقى رابطة التطوع الأول

شهد أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لرابطة التطوع بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمس، بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، انطلاق ملتقى رابطة التطوع الأول على مستوى المملكة والمقام بتنظيم إمارة المنطقة ورابطة التطوع بالشراكة مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورابطة التواصل الاجتماعي، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، ومديري الجهات الحكومية والأمنية والمحافظين، ومشاركة أكثر من 45 فريقا تطوعيا من كافة أنحاء المملكة.

وتجول أمير منطقة القصيم، فور وصوله لمقر الملتقى في 45 معرضا مشاركا من الفرق التطوعية من كافة أنحاء المملكة، والجهات الحكومية والأمنية المرتبطة بالعمل التطوعي في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني والدفاع المدني.

وقال وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان، إن ملتقى التطوع أقيم بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع لبعث رسالة شكر للباذلين وأهل العطاء، مشيرا إلى أن برنامج الأمم المتحدة ومن خلال سعيه لدعم التطوع أسهم في بلوغهم 250 مليون متطوع، منهم 109 ملايين متطوع يعملون بدوام كامل لا يتقاضون عليه أجرا، مؤكدا على أن رؤية المملكة 2030 تأتي لتنسجم مع التوجه العالمي بزيادة أعداد المتطوعين لتصل إلى مليون متطوع بالمملكة، وبما يتسق مع برنامج جودة الحياة، منوها بمبادرات سمو أمير منطقة القصيم ودعمه لبرامج التطوع بالمنطقة عبر إنشاء الفريق الكشفي التطوعي ورابطة التطوع بالمنطقة، والتي تضم أكثر من 45 فريقا تطوعيا يعمل بها 5500 متطوع ومتطوعة، وأن تلك الخطوات أسهمت في تقلد سموه القلادة الكشفية من جمعية الكشافة العربية السعودية نظير جهوده في دعم وتعزيز هذه الأعمال المباركة، سائلا المولى -عز وجل- أن يبارك بكل جهد بذل في خدمة العمل التطوعي.

وانطلقت فعاليات ملتقى رابطة التطوع بكلمة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، الذي أكد على التطوع هو مزيج بين فطرتنا الإسلامية «بالاحتساب» لكل عطاء نبتغي منه وجه الله تعالى، والشيم العربية الأصيلة لخدمة دوت الخليج والمواطنين في العديد من النشاطات والتخصصات، مؤكدا فخره واعتزازه بوجود 45 فريقا متطوعا، منهم 14 فريقا كشفيا بإجمالي 5500 متطوع ومتطوعة بالمنطقة، وهم جاهزون لخدمة دوت الخليج في كل المجالات، مبينا أن لدى المنطقة رابطة تطوع ضخمة ينتسب لها 3500 عضو وعضوة وبعضهم من خارج المنطقة، مرحبا سموه بانضمام الجميع لها، لأن دوت الخليج واحد والهدف سام ونبيل نحو الوصول لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، سائلا المولى -عز وجل- التوفيق والسداد.

وشهد الأمير فيصل بن مشعل، توقيع 7 اتفاقيات شراكة بين أمانة المنطقة ومثلها أمين المنطقة المهندس محمد المجلي، والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ومثلها مدير الإدارة صالح الجاسر، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومثلها مدير الإدارة محمد المذن، وتعليم محافظة عنيزة ومثلها مدير الإدارة محمد الفريح، وتعليم محافظة الرس ومثلها مدير الإدارة سليمان الطعيسي، وتعليم محافظة المذنب ومثلها مدير الإدارة سليمان الحسياني، وتعليم محافظة البكيرية ومثلها مديرها الدكتور خالد الراجح، مع جمعية تطوير بالمنطقة ومثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس فهد العجاجي، وذلك لنشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز استدامته.

بعد ذلك أعلن الملتقى عن تتويج 5 فرق تطوعية بجائزة الأمير فيصل بن مشعل لتعزيز وتنمية العمل التطوعي، واشتملت على فريق متطوعي الدفاع المدني، وفريق غدق التطوعي، وفريق لأمتنا نحيا، وفريق همم التطوعي، وفريق فرسان التطوعي.