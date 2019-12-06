تقنية جدة تدشن حزمة من برامج نزاهة

وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرحمن سعيد السريعي، أن تنفيذ البرنامج سيستمر طوال هذا العام التدريبي متنوعا في اتجاهاته، التي تُعنى بالتعريف بنزاهة والتوعية بأهميتها، والتفاعل مع اليوم العالمي للفساد، وعقد محاضرات عن الواجبات الوطنية للنزاهة، وإقامة عدد من ورش العمل تستهدف تعزيز معاني الشفافية وقيم النزاهة.
وأفصح السريعي، عن تنظيم مسابقة في هذا الصدد تستهدف جميع منسوبي الكلية من مدربين وإداريين ومتدربين، تهدف إلى توسيع إطار التعريف بدور وأهمية النزاهة ومكافحة الفساد.
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