

جيزان 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأنه وبالإشارة إلى ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للإغتصاب ، فقد باشرت شرطة جنوب مدينة جازان بتاريخ 1441/3/29 بلاغاً من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقه بالدور الأرضي من منزل يتكون من طابقين ، وبمعاينة الموقع عُثِر على جثه محترقة بالكامل ومتفحمة ، حيث تم توثيق الموقع ورفع الآثار منه ومباشرة إجراءات الاستدلال لمعرفة ملابساته واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

// للصحف فقط // // انتهى //

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة منطقة جازان توضح ملابسات ما يتم تداوله حول مقتل طالبة في الثانوية العامة // للصحف فقط // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.