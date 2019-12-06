شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. الشرطة تكشف ملابسات مقتل طالبة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت شرطة منطقة جازان عن ملابسات ما يتم تداوله حول مقتل طالبة في الثانوية العامة. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأنه وبالإشارة إلى ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للاغتصاب، باشرت شرطة جنوب مدينة جازان بتاريخ 1441/3/29 بلاغاً من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقه بالدور الأرضي من منزل يتكون من طابقين، وبمعاينة الموقع عُثِر على جثه محترقة بالكامل ومتفحمة، إذ تم توثيق الموقع ورفع الآثار منه ومباشرة إجراءات الاستدلال لمعرفة ملابساته واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

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