مفتي #المملكة يستقبل رئيس علماء #باكستان

2019-12-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بمقر الرئاسة اليوم رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر أشرفي والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حاليًا.

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وأكد سماحة المفتي العام خلال الاستقبال أهمية مثل هذه اللقاءات بين القيادات الإسلامية للتشاور والتعاون فيما بينهم حول ما يخدم الإسلام والمسلمين.

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