2019-12-06

فيديو.. المواصفات تحذر من استخدام موقد رديء الصنع

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الخميس، من استخدام نوع رديء من المواقد.

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وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يستخدم البعض مواقد بدائية الصنع تفتقد لأقل معايير الأمان والسلامة”.

ونشرت هيئة المواصفات مقطع فيديو توعوي للتحذير من استخدام هذا النوع من المواقد.

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