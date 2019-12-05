السعودية | سماحة مفتي عام المملكة يستقبل رئيس مجلس علماء باكستان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سماحة مفتي عام المملكة يستقبل رئيس مجلس علماء باكستان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الرياض استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بمقر الرئاسة اليوم رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر أشرفي والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.

وأكد سماحته خلال الاستقبال أهمية مثل هذه اللقاءات بين القيادات الإسلامية للتشاور والتعاون فيما بينهم حول ما يخدم الإسلام والمسلمين .

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