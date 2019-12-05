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وزير الطاقة: هدفنا الدائم التوصل لأسواق مستقرة
تحقق مصالح كل من المنتجين والمستهلكين
متابعات الخليج 365 - الرياض
ترأس وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم وفد المملكة المشارك في اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك في فيينا، كما ترأس سموه اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج JMMC.
وقال وزير الطاقة الأمير، في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج JMMC : “هدفنا الدائم هو التوصل إلى أسواق مستقرة تحقق مصالح كل من المنتجين والمستهلكين، وتقدم الدعم الضروري للاقتصاد العالمي”.
وأضاف “أنجزنا قدرًا مذهلًا، وكان يمكن تحقيق قدر أكبر من النتائج شريطة التزام جميع المشاركين بالتخفيضات المتفق عليها، بنسبة 100%”.
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