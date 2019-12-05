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4 مسارات وظيفية متاحة للتقديم في برنامج تأهيل المتميزين
لدى وزارة المالية
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الخميس، عن تفاصيل 4 مسارات وظيفية متاحة للتقديم في برنامج تأهيل المتميزين بوزارة المالية، وهي المسارات: “المالية، التقنية، الإدارية والقانونية”.
ويشمل المسار المالي وظائف في مجالات: المحاسبة والمالية والاقتصاد، على أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد.
فيما اشتمل المسار التقني على وظائف أمن المعلومات ومحلل نظم، على أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات أو علوم الحاسب أو الأمن السيبراني.
وفيما يخص المسار الإداري أتاحت الوزارة وظائف في مجال الموارد البشرية، على أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو الإدارة العامة.
بينما أتاحت في المسار القانون وظائف في مجال القانون، على أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في القانون أو الحقوق أو الأنظمة.
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