- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم مدارية بافان تتجه نحو #الصومال وتؤثر على #المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مدارية بافان تتجه نحو #الصومال وتؤثر على #المملكة
أخدود بارد خلال الأيام المقبلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ تحول الحالة المدارية جنوب غرب بحر العرب (بافان)، إلى عاصفة مدارية اتجاهًا غربًا نحو الصومال.
وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن بافان سيؤثر على سلطنة عمان والجمهورية اليمنية ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بضخ رطوبة جيدة التي هي مادة السحب.
وأضاف الحصيني: “كما يتوقع أن تقدم أخدودًا باردًا الأيام المقبلة”.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر مدارية بافان تتجه نحو #الصومال وتؤثر على #المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.