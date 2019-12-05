مدارية بافان تتجه نحو #الصومال وتؤثر على #المملكة

2019-12-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ تحول الحالة المدارية جنوب غرب بحر العرب (بافان)، إلى عاصفة مدارية اتجاهًا غربًا نحو الصومال.

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وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن بافان سيؤثر على سلطنة عمان والجمهورية اليمنية ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بضخ رطوبة جيدة التي هي مادة السحب.

وأضاف الحصيني: “كما يتوقع أن تقدم أخدودًا باردًا الأيام المقبلة”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

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