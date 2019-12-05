2019-12-05

كل ما تريد معرفته عن اكتتاب أرامكو.. سعر السهم والتخصيص ورد الفائض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أرامكو، في بيان لها مساء اليوم الخميس، أن الأموال المجمعة لاكتتاب المؤسسات والأفراد بلغت 446 مليار ريال بنسبة تغطية إجمالية 465 %، بينما جمعت شريحة المؤسسات 397 مليار ريال في اكتتاب أرامكو.

وكانت الشركة قد أعلنت، في بيانها، أنه تم تحديد سعر طرح أسهم الشركة عند 32 ريالًا للسهم.

وأعلنت كل من “سامبا كابيتال” و”الأهلي كابيتال” و”إتش إس بي سي العربية السعودية”، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو، عن نتائج اكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، حيث بلغت طلبات المشاركة مليار 497 ريال.

إجمالي طلبات الاكتتاب

وبلغ إجمالي الطلبات في اكتتاب أرامكو 446 مليار ريال، أو ما يعادل 119 مليار دولار، وهو ما وصفه المراقبون بأنه الطرح أو الاكتتاب الأضخم في العالم.

وجاء التسعير النهائي لأرامكو عند 32 ريالًا، بتغطية إجمالية بلغت 465%.

وانتهت فترة عملية بناء سجل الأوامر أمس الأربعاء، لتبدأ مرحلة جديدة في مستقبل الشركة ذات القمة السوقية الأكبر على مستوى العالم.

اكتتاب الأفراد والمؤسسات

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يذكر أن اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو كان قد انتهى الخميس الماضي. وضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.

ويُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني (هنا الرابط).

وبلغت حصيلة اكتتاب الأفراد في “أرامكو” 32 مليار ريال، بعد تخصيص الشركة 0.5 في المائة “مليار سهم” من أسهمها للأفراد وهو الحد الأقصى المتاح، فيما بلغت حصيلة اكتتاب المؤسسات 64 مليار ريال بعد تخصص 1 في المائة (ملياري سهم) من أسهم الشركة لهم.

رد فائض الاكتتاب

وبدأت فترة اكتتاب الشركة للأفراد والمؤسسات معا من 17 نوفمبر 2019، وانتهت في 28 من الشهر ذاته للأفراد، فيما انتهت 4 ديسمبر للمؤسسات.

ويبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال، دون قيمة اسمية.

وتم إعلان السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائي للمؤسسات والأفراد المكتتبين في 5 ديسمبر الجاري.

وسيتم رد فائض الاكتتاب، إن وجد، في موعد أقصاه 12 كانون الأول (ديسمبر) 2019.

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