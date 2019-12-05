الأرصاد تتوقع درجات حرارة صفرية ببعض المناطق

2019-12-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس الأسبوع القادم، أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة الصغرى تلامس فيه الصفر على بعض المناطق.

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وأوضحت في بيان لها اليوم الخميس أن المناطق المتأثرة بالحالة أجزاء من شمال المملكة، ويمتد تأثير الحالة إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الوسطى.

وكانت الأرصاد توقعت لشتاء هذا العام ارتفاع درجات الحرارة خلال ديسمبر في حين يتوقع أن تكون حول المعدل خلال يناير وفبراير على أغلب مناطق المملكة، عدا الأطراف الشرقية، والشمالية، والجنوبية الغربية.

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