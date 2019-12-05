- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم صور.. عمل وتنمية #الرياض يحتفل باليوم العالمي للتطوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. عمل وتنمية #الرياض يحتفل باليوم العالمي للتطوع
بمشاركة أكثر من 14 فريقاً
متابعات الخليج 365 - الرياض
نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلًا بإدارة العلاقات العامة والإعلام وبالتعاون مع فريق ساند بعطاء التطوعي وفريق حنونه للإبداع والتميز التابع للمنظمة العربية للسلام والتنمية، فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام.
أقيمت الفعالية في قاعة الاحتفالات بمجمع الوزارة بالدرعية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن محمد بن سعود، ومدير عام فرع عمل وتنمية منطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي ومديري ومديرات الدور والمراكز واللجان وعدد من الأيتام والمسنين وذوي الإعاقة من الجنسين من الفئات المشمولين برعاية الوزارة، وعدد كبير من المهتمين بالشأنين الاجتماعي والتطوعي، وبمشاركة أكثر من 14 فريقًا تطوعيًا عبر أركان منوعة.
وقُدمت في الفعالية عديد الفقرات بدءًا بالقرآن الكريم، ثم السلام الملكي، ثم عزف موسيقي للسلام الملكي لإحدى نزيلات دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض، فقصيدة للشاعر عبدالهادي القحطاني، ثم كلمة لمدير العلاقات العامة والإعلام بفرع عمل وتنمية الرياض طارق العبودي تحدث فيها عن مفهوم التطوع وأهميته وآثاره الإيجابية على الفرد والمجتمع.
وقدمت طفلات من فريقي حنونه للإبداع والتميز، وأضواء النجوم فقرتين استعراضيتين.
ثم قدمت منار الداود من فريق بوارق الخير نموذجًا من نجاحها والفريق التابعة له في مجال التطوع، كما تحدثت المستشارة الأسرية عبير الجمعة من فريق بذرة خير عن تفوقها في التطوع.
وألقت نائبة مدير العلاقات العامة خلود حكيم كلمة شكرت فيها الحضور والفرق المشاركة وكل من خطط ونفذ وساهم في نجاح الفعالية التي ختمت بتكريم المشاركين من أفراد وفرق تطوعية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. عمل وتنمية #الرياض يحتفل باليوم العالمي للتطوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.