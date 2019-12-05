12 ديسمبر موعد رد الفائض في اكتتاب أرامكو

2019-12-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أرامكو، في بيان لها، مساء اليوم الخميس أنه سيتم رد فائض الاكتتاب، إن وجد، في موعد أقصاه 12 ديسمبر 2019.

وأعلنت أرامكو، اليوم الخميس، عن تحديد سعر طرح أسهم الشركة عند 32 ريالًا للسهم.

وبلغت الأموال المجمعة لاكتتاب المؤسسات والأفراد 446 مليار ريال بنسبة تغطية إجمالية 465 %.

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وطرحت شركة أرامكو السعودية 1.5 في المائة “ثلاثة مليارات سهم” من أسهمها للاكتتاب العام، 0.5 في المائة “مليار سهم” كحد أقصى سيتم تخصيصها للأفراد، والحصة المتبقية ستخصص للمؤسسات.

وبدأت فترة اكتتاب الشركة للأفراد والمؤسسات معًا من 17 نوفمبر الماضي، وانتهت في 28 من الشهر ذاته للأفراد، فيما انتهت 4 ديسمبر للمؤسسات.

ويبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال، دون قيمة اسمية.

وتم إعلان السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائي للمؤسسات والأفراد المكتتبين في 5 ديسمبر.

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