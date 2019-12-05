اكتتاب المؤسسات والأفراد في أرامكو يجمع 446 مليار ريال

2019-12-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أرامكو، في بيان لها مساء اليوم الخميس، أن الأموال المجمعة لاكتتاب المؤسسات والأفراد بلغت 446 مليار ريال بنسبة تغطية إجمالية 465 %.

وكانت الشركة قد أعلنت أنه تم تحديد سعر طرح أسهم الشركة عند 32 ريالًا للسهم.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل اكتتاب أرامكو للأفراد والمؤسسات وحجم الطرح من خلال هذا الرابط: (إعلان عن حجم الطرح وسعر الطرح النهائي).

وأعلن كل من “سامبا كابيتال” و”الأهلي كابيتال” و”إتش إس بي سي العربية السعودية”، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسين لطرح شركة أرامكو السعودية، نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات بنهاية الطرح العام الأولي للشركة، حيث بلغت طلبات المشاركة 397 مليار ريال، إضافة إلى 49 مليار ريال ضخها الأفراد ليبلغ إجمالي الأموال المجمعة من الطرح بنهايته نحو 446 مليار ريال.

وتبلغ نسبة التغطية للطرح إجمالًا قبل يوم من نهاية الاكتتاب نحو 465 في المائة (4.65 مرة)، بنسبة 6.2 في المائة للمؤسسات، و150 في المائة للأفراد (1.5 مرة).

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وانتهت فترة عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة الساعة 17:00 من يوم 4 ديسمبر 2019 بتوقيت المملكة، فيما انتهت فترة اكتتاب الأفراد في 28 نوفمبر الماضي.

وحددت الشركة سعر الاكتتاب النهائي عند 32 ريالًا.

وطرحت شركة أرامكو السعودية 1.5 في المائة “ثلاثة مليارات سهم” من أسهمها للاكتتاب العام، 0.5 في المائة “مليار سهم” كحد أقصى سيتم تخصيصها للأفراد، والحصة المتبقية ستخصص للمؤسسات.

وبدأت فترة اكتتاب الشركة للأفراد والمؤسسات معا من 17 نوفمبر الماضي، وانتهت في 28 من الشهر ذاته للأفراد، فيما تنتهي 4 كانون الأول (ديسمبر) للمؤسسات.

ويبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال، دون قيمة اسمية.

وتم إعلان السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائي للمؤسسات والأفراد المكتتبين في 5 كانون الأول (ديسمبر).

وسيتم رد فائض الاكتتاب، إن وجد، في موعد أقصاه 12 (ديسمبر) 2019.

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