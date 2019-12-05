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شكرا لقرائتكم المؤسسات تجمع 397 مليار ريال في اكتتاب أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المؤسسات تجمع 397 مليار ريال في اكتتاب أرامكو
الاكتتاب الأكبر في العالم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة أرامكو، مساء اليوم الخميس، أن شريحة المؤسسات جمعت 397 مليار ريال في اكتتاب أرامكو.
وبلغ إجمالي الطلبات في اكتتاب أرامكو، حسبما أعلنت الشركة، 446 مليار ريال سعودي.
وجمعت عملية الطرح في أرامكو، حسبما أعلنت الشركة في بيان لها مساء اليوم، 25.6 مليار دولار ليكون الأكبر في العالم.
وكانت الشركة قد أعلنت رسميًا اليوم الخميس السعر النهائي لطرح 1.5% من أسهمها.
وكشفت الشركة في بيان، أن السعر النهائي للطرح هو 32 ريالًا للسهم.
وتبلغ حصيلة طرح 1.5 بالمائة تعادل 3 مليارات سهم من أسهم شركة أرامكو السعودية، على شريحتين للمؤسسات والأفراد بواقع ملياري سهم، ومليار سهم على الترتيب، نحو 96 مليار ريال تعادل 25.6 مليار دولار.
وسيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي للأسهم، ورد فائض الاكتتاب في موعد أقصاه الخميس الموافق 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
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