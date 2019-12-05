شكرا لقرائتكم خبر عن مفرمة تبتلع يد طفلة في طبرجل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة طبرجل مساء اليوم (الخميس)، من تخليص يد طفلة علقت داخل فرامة لحم، باستخدام معدات مخصصة وبالتعاون مع أطباء مستشفى طبرجل العام.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة طبرجل باشرت بلاغاً عن احتجاز يد طفلة من الجنسية السورية داخل فرامة لحوم.

وأضاف: «جرى استخدام معدات إنقاذ مخصصة لمثل هذه الحالات، وتم فك يد الطفة واستكمل الفريق الطبي بمستشفى طبرجل العام إسعاف الحالة وهي بصحة جيدة».