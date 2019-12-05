، رينارد بعد عبور قطر: لم نحسم اللقب ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي في المؤتمر الصحفي بعد نهاية مواجهة قطر بتأهل الأخضر للنهائي الخليجي:"المباراة كانت صعبة، لم تكن الأجمل بالنسبة لنا".

وأضاف: توجب علينا أن نكون أكثر انضباطية داخل أرضية الملعب، لكن على الرغم من ذلك استطعنا الحد من خطورة المنافس.

وتابع: لم نحسم اللقب حتى الآن، لذا تفكيرنا الآن توجه نحو المباراة القادمة أمام منتخب البحرين في نهائي خليجي 24.

وأضاف: لعبنا مباراة اليوم بنقص كبير بداعي الإصابات لكنّ لاعبي الأخضر حضروا بشكل مميز وطبقوا ما طُلب منهم.المنتخب السعودي الأخضر السعودي مدرب المنتخب السعودي إيرفي رينارد خليجي 24 كأس الخليج العربي 24 نهائي خليجي 24