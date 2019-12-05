محمد بن مسعود - الدمام - احتفل لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بوصوله إلى المباراة النهائية لكأس الخليج "خليجي 24". وشهدت أرضية الملعب وغرفة الملابس الخاصة بالأخضر احتفالية وأهازيج من اللاعبين بعد الوصول للنهائي. وعبر الأخضر قطر بهدف نظيف في نصف النهائي سجله عبدالله الحمدان. وضرب الأخضر موعداً مع منتخب البحرين في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل. Advertisements المنتخب السعودي الأخضر السعودي خليجي 24 كأس الخليج العربي 24 نهائي خليجي 24 المنتخب السعودي الأخضر السعودي خليجي 24 كأس الخليج العربي 24 نهائي خليجي 24 05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 11:40 PM شاهد .. احتفالية لاعبي الأخضر بالوصول للنهائي الخليجي شاهد .. احتفالية لاعبي الأخضر بالوصول للنهائي الخليجي احتفل لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بوصوله إلى المباراة النهائية لكأس الخليج "خليجي 24". وشهدت أرضية الملعب وغرفة الملابس الخاصة بالأخضر احتفالية وأهازيج من اللاعبين بعد الوصول للنهائي. وعبر الأخضر قطر بهدف نظيف في نصف النهائي سجله عبدالله الحمدان. وضرب الأخضر موعداً مع منتخب البحرين في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل. الكلمات المفتاحية ، شاهد .. احتفالية لاعبي الأخضر بالوصول للنهائي الخليجي ،

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