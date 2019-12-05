، مفتي المملكة يستقبل رئيس "علماء باكستان" بمقر الرئاسة في الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أهمية مثل هذه اللقاءات للتحاور حول قضايا الإسلام والمسلمين

استقبل المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بمقر الرئاسة اليوم رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر أشرفي والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حاليًا.

وأكد سماحته خلال الاستقبال أهمية مثل هذه اللقاءات بين القيادات الإسلامية للتشاور والتعاون فيما بينهم حول ما يخدم الإسلام والمسلمين.

المفتي العام للمملكة مفتي المملكة