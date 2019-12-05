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بارك ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الوصول لنهائي كأس الخليج للقيادة والشعب السعودي.
وقال في حديث مع برنامج الدوري مع وليد عقب الفوز على قطر والوصول للمباراة النهائية: "أول شيء أشيد بالروح الرياضية العالية من الطرفين وأقول هاردلك للقطريين وأشكرهم على حسن الاستقبال".
وأضاف: كانت مباراة رفيعة المستوى أخلاقيًا وفنيًا، مباراة صعبة وأنت تلعب أمام بطل آسيا ولكن بعد توفيق الله ومن ثم الدعم الذي نجده من الأمير عبدالعزيز الفيصل وأهديه هذا الفوز وأيضًا عمل اللاعبين والمدرب.
وتطرق للمباراة النهائية أمام البحرين وقال: "تبقى لنا مباراة حاسمة أمام البحرين فأرجو ألا نبالغ بالفرحة".
وعن اللاعبين المصابين قال: "تحدثت مع المدرب رينارد بأنه يجب ألا نغامر بأي لاعب، البدلاء على مستوى الثقة وأهم شيء سلامة اللاعبين والجهاز الطبي يعمل بشكل كبير على تجهيزهم".المنتخب السعودي الأخضر السعودي رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم ياسر المسحل خليجي 24 كأس الخليج العربي 24
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 11:32 PM
تحدث عن الإصابات .. ومباراة قطر
بارك ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الوصول لنهائي كأس الخليج للقيادة والشعب السعودي.
وقال في حديث مع برنامج الدوري مع وليد عقب الفوز على قطر والوصول للمباراة النهائية: "أول شيء أشيد بالروح الرياضية العالية من الطرفين وأقول هاردلك للقطريين وأشكرهم على حسن الاستقبال".
وأضاف: كانت مباراة رفيعة المستوى أخلاقيًا وفنيًا، مباراة صعبة وأنت تلعب أمام بطل آسيا ولكن بعد توفيق الله ومن ثم الدعم الذي نجده من الأمير عبدالعزيز الفيصل وأهديه هذا الفوز وأيضًا عمل اللاعبين والمدرب.
وتطرق للمباراة النهائية أمام البحرين وقال: "تبقى لنا مباراة حاسمة أمام البحرين فأرجو ألا نبالغ بالفرحة".
وعن اللاعبين المصابين قال: "تحدثت مع المدرب رينارد بأنه يجب ألا نغامر بأي لاعب، البدلاء على مستوى الثقة وأهم شيء سلامة اللاعبين والجهاز الطبي يعمل بشكل كبير على تجهيزهم".
، المسحل: لا تبالغوا بالفرحة .. أمامنا مباراة حاسمة ،
المصدر : الخليج 365
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