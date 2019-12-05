- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
افتتح مدير إدارة المستشفيات بمنطقة مكة الدكتور، نزار باوهاب فعاليات اليوم العالمي للسكري تحت شعار "احمي عائلتك" والذي نظمته مستشفى الولادة والأطفال بمكة، اليوم الخميس الموافق 8 ربيع الآخر 1441هـ تحت رعاية المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير.
وفي التفاصيل، أوضحت رئيسة اللجنة المنظمة استشارية الأطفال والغدد الصماء، رئيسة وحدة السكري الدكتورة طيبة الحربي، في كلمتها، أن الهدف من الفعالية هو رفع الوعي حول داء السكري وآثاره ومضاعفاته إضافة إلى تثقيف الأسرة.
ومن جانب آخر، قال المدير الطبي بالمستشفى الدكتور، هلال المالكي، إن ولادة مكة تهتم بهذه الفئة الغالية علينا لافتًا إلى دور الأسرة الكبير في إنجاح الخطة العلاجية والمتابعة مع الطبيب المختص.
ورحّب الدكتور أحمد المحمادي بالجميع، مؤكدًا أهمية مثل هذه البرامج في رفع مستوى الوعي بكيفية التعامل مع السكري عند الأطفال كما قدم عظيم امتنانه على الدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمكة.
وتضمنت الفعالية معرضًا توعويًا يعنى بتثقيف الزوار والمراجعين والإجابة عن استفساراتهم.
مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 10:58 PM
هدفت إلى تثقيف الأسرة ورفع الوعي حول الداء وآثاره ومضاعفاته"ولادة مكة" تنظم فعالية "احمي عائلتك" بمناسبة اليوم العالمي للسكري
افتتح مدير إدارة المستشفيات بمنطقة مكة الدكتور، نزار باوهاب فعاليات اليوم العالمي للسكري تحت شعار "احمي عائلتك" والذي نظمته مستشفى الولادة والأطفال بمكة، اليوم الخميس الموافق 8 ربيع الآخر 1441هـ تحت رعاية المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير.
وفي التفاصيل، أوضحت رئيسة اللجنة المنظمة استشارية الأطفال والغدد الصماء، رئيسة وحدة السكري الدكتورة طيبة الحربي، في كلمتها، أن الهدف من الفعالية هو رفع الوعي حول داء السكري وآثاره ومضاعفاته إضافة إلى تثقيف الأسرة.
ومن جانب آخر، قال المدير الطبي بالمستشفى الدكتور، هلال المالكي، إن ولادة مكة تهتم بهذه الفئة الغالية علينا لافتًا إلى دور الأسرة الكبير في إنجاح الخطة العلاجية والمتابعة مع الطبيب المختص.
ورحّب الدكتور أحمد المحمادي بالجميع، مؤكدًا أهمية مثل هذه البرامج في رفع مستوى الوعي بكيفية التعامل مع السكري عند الأطفال كما قدم عظيم امتنانه على الدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمكة.
وتضمنت الفعالية معرضًا توعويًا يعنى بتثقيف الزوار والمراجعين والإجابة عن استفساراتهم.
، "ولادة مكة" تنظم فعالية "احمي عائلتك" بمناسبة اليوم العالمي للسكري ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "ولادة مكة" تنظم فعالية "احمي عائلتك" بمناسبة اليوم العالمي للسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.