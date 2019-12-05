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اتهم مبعوث الولايات المتحدة الخاص لشؤون إيران برايان هوك، اليوم (الخميس)؛ النظام الإيراني بقتل أكثر من ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات على زيادة أسعار البنزين في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال "هوك" للصحفيين في وزارة الخارجية: "مع بدء تكشف حقيقة ما جرى في إيران، يبدو أن النظام ربما قتل أكثر من ألف مواطن إيراني منذ بدء المظاهرات"، مشيرًا إلى مقاطع الفيديو التي تنشر على الإنترنت بعد عودة الخدمة، وتظهر إطلاق النظام للرصاص الحي على المتظاهرين في مدن كثيرة.احتجاجات إيران
واشنطن: إيران قتلت أكثر من 1000 متظاهر في الاحتجاجاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-05
اتهم مبعوث الولايات المتحدة الخاص لشؤون إيران برايان هوك، اليوم (الخميس)؛ النظام الإيراني بقتل أكثر من ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات على زيادة أسعار البنزين في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال "هوك" للصحفيين في وزارة الخارجية: "مع بدء تكشف حقيقة ما جرى في إيران، يبدو أن النظام ربما قتل أكثر من ألف مواطن إيراني منذ بدء المظاهرات"، مشيرًا إلى مقاطع الفيديو التي تنشر على الإنترنت بعد عودة الخدمة، وتظهر إطلاق النظام للرصاص الحي على المتظاهرين في مدن كثيرة.
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
10:07 PM
"هوك" أشار إلى تكشف الحقيقة بعد عودة الإنترنت
اتهم مبعوث الولايات المتحدة الخاص لشؤون إيران برايان هوك، اليوم (الخميس)؛ النظام الإيراني بقتل أكثر من ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات على زيادة أسعار البنزين في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال "هوك" للصحفيين في وزارة الخارجية: "مع بدء تكشف حقيقة ما جرى في إيران، يبدو أن النظام ربما قتل أكثر من ألف مواطن إيراني منذ بدء المظاهرات"، مشيرًا إلى مقاطع الفيديو التي تنشر على الإنترنت بعد عودة الخدمة، وتظهر إطلاق النظام للرصاص الحي على المتظاهرين في مدن كثيرة.
، واشنطن: إيران قتلت أكثر من 1000 متظاهر في الاحتجاجات ،
المصدر : الخليج 365
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