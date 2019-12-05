، بسبب 3 قضايا.. رئيسة مجلس النواب تصف "ترامب" بـ"الجبان والقاسي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "بيلوسي" نفت أن تكون الكراهية الدافع لمساءلته

وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم (الخميس)، الرئيس دونالد ترامب بـ"الجبان والقاسي"؛ لعدم معالجته مشكلة العنف بالأسلحة النارية ومشكلة حماية اللاجئين المعروفين بالحالمين وقضية التغير المناخي.

وأشارت "بيلوسي" إلى أن معالجة تلك القضايا تعود للناخبين الذين سيقررون من سيختارون في انتخابات العام المقبل.

ونفت رئيسة مجلس النواب بشدة أن يكون الديمقراطيون قد سعوا لمساءلة "ترامب"؛ لأنهم يكرهون الرئيس الجمهوري.

وأكدت أن النواب يقومون بواجبهم الدستوري بمنع إساءة استغلال السلطات الرئاسية.الرئيس الأمريكي ترامب مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي