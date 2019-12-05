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وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم (الخميس)، الرئيس دونالد ترامب بـ"الجبان والقاسي"؛ لعدم معالجته مشكلة العنف بالأسلحة النارية ومشكلة حماية اللاجئين المعروفين بالحالمين وقضية التغير المناخي.
وأشارت "بيلوسي" إلى أن معالجة تلك القضايا تعود للناخبين الذين سيقررون من سيختارون في انتخابات العام المقبل.
ونفت رئيسة مجلس النواب بشدة أن يكون الديمقراطيون قد سعوا لمساءلة "ترامب"؛ لأنهم يكرهون الرئيس الجمهوري.
وأكدت أن النواب يقومون بواجبهم الدستوري بمنع إساءة استغلال السلطات الرئاسية.الرئيس الأمريكي ترامب مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
بسبب 3 قضايا.. رئيسة مجلس النواب تصف "ترامب" بـ"الجبان والقاسي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-05
وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم (الخميس)، الرئيس دونالد ترامب بـ"الجبان والقاسي"؛ لعدم معالجته مشكلة العنف بالأسلحة النارية ومشكلة حماية اللاجئين المعروفين بالحالمين وقضية التغير المناخي.
وأشارت "بيلوسي" إلى أن معالجة تلك القضايا تعود للناخبين الذين سيقررون من سيختارون في انتخابات العام المقبل.
ونفت رئيسة مجلس النواب بشدة أن يكون الديمقراطيون قد سعوا لمساءلة "ترامب"؛ لأنهم يكرهون الرئيس الجمهوري.
وأكدت أن النواب يقومون بواجبهم الدستوري بمنع إساءة استغلال السلطات الرئاسية.
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
09:57 PM
"بيلوسي" نفت أن تكون الكراهية الدافع لمساءلته
وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم (الخميس)، الرئيس دونالد ترامب بـ"الجبان والقاسي"؛ لعدم معالجته مشكلة العنف بالأسلحة النارية ومشكلة حماية اللاجئين المعروفين بالحالمين وقضية التغير المناخي.
وأشارت "بيلوسي" إلى أن معالجة تلك القضايا تعود للناخبين الذين سيقررون من سيختارون في انتخابات العام المقبل.
ونفت رئيسة مجلس النواب بشدة أن يكون الديمقراطيون قد سعوا لمساءلة "ترامب"؛ لأنهم يكرهون الرئيس الجمهوري.
وأكدت أن النواب يقومون بواجبهم الدستوري بمنع إساءة استغلال السلطات الرئاسية.
، بسبب 3 قضايا.. رئيسة مجلس النواب تصف "ترامب" بـ"الجبان والقاسي" ،
المصدر : الخليج 365
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