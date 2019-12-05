شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: «مدارية بافان» تتجه نحو الصومال وتؤثر على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ تحول الحالة المدارية جنوب غرب بحر العرب (بافان)، إلى عاصفة مدارية اتجاهًا غربًا نحو الصومال. وأكد ” الحصيني ” على أن ” بافان ” سيؤثرعلى سلطنة عمان والجمهورية اليمنية ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بضخ رطوبة جيدة التي هي مادة السحب. وأضاف الحصيني: كما يتوقع أن تقدم أخدودًا باردًا الأيام المقبلة.

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