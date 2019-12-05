- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يحرر يد طفلة علقت بفرامة لحم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة طبرجل، مساء اليوم الخميس، عملية تحرير يد طفلة علقت داخل “ فرامة لحم ”.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ إن فرق الدفاع المدني بمحافظة طبرجل باشرت بلاغًا عبارة عن احتجاز يد طفلة من الجنسية السورية داخل فرامة لحوم؛ حيث نقلت الحالة إلى طوارئ مستشفى طبرجل العام.
وأضاف أنه تم استخدام معدات إنقاذ مخصصة لمثل هذه الحالات، حتى تمكنوا وبفضل الله من فك يد الطفلة، واستكمل الفريق الطبي بمستشفى طبرجل العام إسعاف الحالة، وهي بصحة جيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يحرر يد طفلة علقت بفرامة لحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.