شكرا لمتابعة خبر عن صحة الرياض وشركة الدواء يوقعان اتفاقية شراكة مجتمعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في اطار احتفاءها باليوم العالمي للتطوع ، وضمن مبادرات “تطوعي صحه3” ، وقع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، اليوم الخميس اتفاقية شراكة مجتمعية مع شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة لتقديم 100 الف مشد وربطة طبية لعدد من مستشفيات “صحة الرياض” .

وذلك بحضور سعادة مدير إدارة المشاركة المجتمعية الاستاذ لافي الحربي .

ومثل صحة الرياض مدير عام الشؤون الصحية الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ، فيما مثل شركة الدواء مدير العلاقات العامة والشراكات الاستراتيجية بشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة الاستاذ تركي بن عبدالله الفراج .

وتأتي هذه الاتفاقية رغبة من “صحة الرياض” في تعزيز إسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية، وتمكين القطاع الخاص من تقديم خدمات تنموية وفقا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية، حيث يتم من خلال الاتفاقية استثمار إمكانات وقدرات كلا الطرفين بما يحقق التكامل وتوفير 100 ألف مشد وربطة طبية ، وذلك وفق البنود الواردة في الاتفاقية.

كما تهدف الاتفاقية إلى العمل على تحقيق الأهداف المشتركة لخدمة المجتمع والتعاون في المجال الصحي .

وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج المشاركة المجتمعية – أحد مبادرات “صحة الرياض” بهدف تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين صحة الرياض والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.

من جانبه قال مدير العلاقات العامة والشراكات الاستراتيجية بشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة الاستاذ تركي بن عبدالله الفراج أن هذه الاتفاقية تأتي تأتي ضمن عدة مبادرات تقدمها شركة الدواء لتفعيل شراكتها مع صحة الرياض ، وبما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين .

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