“المجلس الأعلى للقضاء” يدرس عقد جلسات محاكمة داخل ‏السجون.. ويعيد تشكيل عدد من الدوائر

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور محمد ‏بن سليمان الفهيد، أن المجلس ينظر في طلب بعض دوائر ‏المحاكم الجزائية الإذن بعقد جلساتها في السجون لمحاكمة ‏السجناء الذين يتعذر حضورهم للمحكمة بهدف سرعة إنجاز ‏قضاياهم وأصدر فيهما التوجيه اللازم‎.

وأشار إلى موافقة المجلس في اجتماعه اليوم بالرياض، برئاسة رئيس المجلس المكلف، الشيخ الدكتور ‏وليد بن محمد الصمعاني.‏ على التوصية المرفوعة له بإعادة ‏تشكيل عدد من الدوائر القضائية في محاكم منطقة الرياض ‏والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير ومنطقة جازان.‏ وكان المجلس قد بدأ بمشروع مراجعة تشكيلات المحاكم ‏منتصف العام 1440هـ، والذي يعتمد على معالجة دوائر ‏المحاكم وفقًا لتدفق القضايا للمحكمة بما يضمن انتظام سير العمل ‏فيها‎.‎