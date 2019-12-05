للمسافرين.. الخطوط السعودية تغير نظام شحن الحقائب.. تعرّف عليه

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن تطبيقها سياسة جديدة اعتبارًا من أمس الأربعاء 4 من ديسمبر 2019، خاصة بالأمتعة المسموح بها لركاب الدرجة السياحية والأعمال تعتمد على ربط الوزن المجاني المسموح به بالفئة السعرية والمختارة.

وتعطي هذه التغييرات للعملاء مرونة أكبر لاختيار الفئة السعرية والخدمات، حيث يوجد أربعة أنواع من الحجز الأول “الاقتصادي”، وهو بلا حقيبة شحن وهو أرخص أنواع الحجز والثاني نظام “أساسي” ويعني شحن حقيبة واحدة فقط. والنوع الثالث نظام “مرن” ويعني شحن حقيبتين بدون مميزات إضافية، والنظام الرابع والأخير هو “مميز”، ويعني شحن حقيبتين مع مميزات إضافية كاختيار الكرسي أو الوجبات.