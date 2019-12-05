“القصبي” يُشيد بنمو الأعمال في نجران ويتمنى أن تكون منطقة حرة

أشاد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي بنمو قطاع الأعمال في منطقة نجران خلال السنوات الماضية. وقال الوزير – خلال مشاركته أمس (الأربعاء) في مؤتمر “محفزات التجارة والاستثمار في منطقة نجران” – إن قطاع الأعمال في المنطقة نما بنسبة 16% خلال أربعة أعوام مضت.
وعبر القصبي عن تمنياته بأن تكون منطقة نجران منطقة تجارة حرة ومنطقة لوجستية جاذبة لقطاعي التعدين والسياحة. يشار إلى أن المؤتمر ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في نجران، وحضره عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في المنطقة.
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