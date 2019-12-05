“الصحة” تحذر: بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية عقوبته السجن والغرامة 100 ألف ريال

حذرت وزارة الصحة الصيادلة من بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، وأكدت أن هذا ممنوع . وقالت “الصحة: “في حال بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية فإن العقوبات تتضمن السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال .”

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