“تعليم المدينة المنورة” يرد على ما تم تداوله بشأن إغماء طالبة في ثانوية بحي العوالي

نفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، ما تم تداوله بشأن إصابة طالبة بالإغماء داخل مقصف مدرسة ثانوية بحي العوالي، وذلك رداً منها على ما أوردته إحدى الصحف.
وقالت الإدارة في بيانٍ لها: “إن ما أثير بهذا الخصوص غير صحيح وبحسب إفادة مديرة المدرسة بأن مقصف المدرسة يعمل على فترات ويغلق فقط بين الحصص، بهدف تحقيق الانضباط المدرسي وسير اليوم الدراسي في بيئة تعليمية مناسبة”. وأضافت: “وأما حالة الإغماء التي كانت عليها الطالبة فكانت بسبب ارتفاع ضغط الدم وليس للمقصف أي علاقة بذلك، حسب إفادة الفريق الإسعافي الذي باشر الحالة”، مشيرةً إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في متابعة ما نشر من مغالطات دون تثبت وفق نظام الجرائم المعلوماتية”.
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