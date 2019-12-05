مدني المدينة يحتفل باليوم العالمي للتطوع

احتفلت، اليوم الخميس، مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، باليوم العالمي للتطوع لعام 2019، بقاعة السلام بالجامعة الإسلامية، تحت رعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.
وأعرب مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة العميد محمد بن مرعي آل قماش، عن شكره وتقديره أمير المنطقة، على رعايته الكريمة لهذه المناسبة التي تشارك بها المملكةُ العربية السعودية العالمَ في الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، ممثلةً في المديرية العامة للدفاع المدني، الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام.
وأضاف: «احتفال هذا العام يأتي تحت شعار (تطوع لمستقبل يشمل الجميع)؛ وذلك لترسيخ ثقافة التطوع والعمل على زيادة أنشطة العمل التطوعي في مجتمعنا».
وقد أقيم بهذه المناسبة ملتقى «التطوع حياة وبطيبة يحيا» الذي اشتمل على عدد من الجلسات المصاحبة، تحدث فيها المشاركون عن الأعمال التطوعية وأثرها في المجتمع، وإبرازها بوسائل الإعلام بهدف تعميق وإبراز ثقافة التطوع.
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