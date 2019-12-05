واشنطن: 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن إيراني حاول اغتيال الجبير

عرضت واشنطن 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن عبد الرضا شلاهي القيادي في الحرس الثوري الإيراني والمتورط في أعمال إرهابية ونقل السلاح للميليشيات الإيرانية ومحاولة اغتيال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.

وحذر المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، في مؤتمر صحفي، اليوم، من خطر وجود شلاهي القيادي في الحرس الثوري على الأراضي اليمنية.

وأشار إلى أن شحنة الصواريخ المصادرة من السفينة الإيرانية في بحر العرب تعتبر الأكثر تطورا.

وقال إن «النظام الإيراني قتل أكثر من ألف شخص خلال التظاهرات الأخيرة.. ولدينا تقارير تشير إلى مقتل وإصابة واعتقال نحو 7 آلاف محتج ونقلهم إلى سجنين.

وأكد أن النظام الإيراني يفقد القواعد الشعبية من طلاب وعمال ورجال دين بسبب ممارساته، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني محتفظ بالسلطة بفضل ذراعه الأمنية فقط.