«أثر» تُوقع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك سعود الطبية في مجال التطوع الصحي

وقعت جمعية التطوع الصحية «أثر» ممثلةً في رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد آل عبدالرحمن؛ مذكرة تفاهم مع مدينة الملك سعود الطبية ممثلةً في المدير التنفيذي الدكتور أحمد بن شندل العنزي في مجال التطوع الصحي.
من جهته، قال الدكتور خالد آل عبدالرحمن، إن هذه الاتفاقية التي تأتي برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ تأتي ضمن التكامل بين القطاعات الصحية، وامتدادًا لرسالة جمعية «أثر» في تمكين المتطوع الصحي، من خلال التدريب والتأهيل وبناء القدرات وخلق فرص تطوعية نوعية ذات أثر في المجتمع.
وأضاف أن «أثر» تعد أول جمعية صحية متخصصة بالتطوع الصحي في المملكة، مشيرًا إلى أن رعاية وزير الصحة تطلق برامجها المختلفة لخدمة المتطوع الصحي وتعزيز أثره في المجتمع.
من جهته، قال الدكتور أحمد الصليهم مدير أكاديمية طب الأسرة بمدينة الملك سعود الطبية؛ إن توقيع هذه الشراكة تعتبر رافدًا أساسيًّا لمنهج طب الأسرة، ويعطي فرصة حقيقية للمتدربين في مجال التطوع الصحي، انطلاقًا من أهداف المدينة في خدمة المجتمع، بدعم من المدير التنفيذي الدكتور أحمد العنزي.
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