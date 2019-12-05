«الصحة»: السجن والغرامة عقوبة بيع المضاد الحيوي دون وصفة طبية

حذرت وزارة الصحة من بيع المضاد الحيوي دون وصفة طبية، مؤكدة أن مخالفي تعليماتها معرضون للوقوع تحت طائلة القانون.

وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن عقوبة بيع المضاد الحيوي دون وصفة طبيب تتمثل في السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

وأشارت الوزارة إلى أن تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية، قد يسبب مضاعفات خطيرة للجسم.

ونشرت الوزارة «إنفوجراف» توعويًّا، أوضحت من خلاله المخاطر التي تترتب على تناول المضادات الحيوية دون وصفة:

1- ظهور مقاومة المضادات الحيوية بشكل أسرع .

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2- العلاجات الحالية لن تصبح فعالة ضد الالتهابات البكتيرية .

3- تكون الالتهابات الطفيفة كالتهاب الأذن أكثر خطورة .

4- ستضطر إلى قضاء فترات إقامة أطول بالمستشفيات.

5- تسبب زيادة عدد الوفيات.