اتفاقية سعودية - نيجيرية لتنظيم قدوم الحجاج من أبوجا وتلبية متطلباتهم

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة، اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية نيجيريا الاتحادية زبير دادا والوفد المرافق له، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

ووقع وزير الحج والعمرة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية نيجيريا اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، والتي تنظم قدوم الحجاج من نيجيريا وكل متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكد وزير الحج والعمرة، في تصريح صحفي، عقب توقيع الاتفاقية، أن جميع المؤسسات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن حريصة على تقديم أرقى الخدمات للحجاج إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتماشيًّا مع رؤية المملكة 2030 بتحسين تجربة حجاج بيت الله الحرام وإثرائها.

من جهته أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية نيجيريا الاتحادية عن الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على ما تقدمه من تسهيلات؛ لتيسير قدوم المسلمين لأداء مناسك الحج.