وزير الإسكان يستعرض مع وزيرة الأرض الكورية استراتيجية المدن الذكية

استقبل وزير الإسكان ماجد الحقيل، في مكتبه اليوم، وزيرة الأرض والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية كيم هيون مي، بحضور سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة جو بيونج ووك، والوفد المرافق لها، والأمير سعود بن طلال بن بدر مستشار الوزير والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والتعاون الدولي، وعدد من مسؤولي الوزارة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء التخطيط الحضري واستراتيجية المدن الذكية، بالإضافة إلى أساليب إدارة تطوير الأراضي والبنية التحتية في قطاع الإسكان، كما جرى التباحث حول استخدام أحدث التقنيات المتوافرة لغرض البناء والتشييد، وتنظيم آليات التملك وتطوير المدن وبناء المنازل، بالإضافة إلى تبادل المعرفة بين الطرفين في مجال الاستثمار في قطاع الإسكان، ودراسة آليات تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، من خلال توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة سابقًا في سيول بين المملكة وكوريا في مجال الإسكان.

كما استُعرضت الجهود والخطط المعدّة لدى الوزارتين، في إطار تعزيز التعاون وتنفيذ المشروعات الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة التي تلبي تطلعات جميع شرائح المجتمع، وأبرز الآليات التي من شأنها تحقيق بيئة إسكانية متوازنة ومتطورة.

كذلك بحث اللقاء الحلول الحديثة في شؤون الإسكان والتعمير، وأبرز التجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن، فيما استعرضت أبرز البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان تحقيقًا لرؤيتها وأهدافها الاستراتيجية.

وأكد وزير الإسكان تميُّز العلاقات المشتركة بين البلدين، في حين عبَّرت كيم هيون مي عن اعتزازها بالعلاقات الإيجابية التي تجمع بين البلدين، متمنيةً لهما مزيدًا من التقدم والازدهار، مشيدةً في الوقت ذاته باستراتيجية وزارة الإسكان وما تتضمنه من برامج ومبادرات.