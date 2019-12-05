المملكة: نتعامل مع «اللاجئين» بمبادئ المحبة والسلام.. وإغاثة المحتاج دون تمييز

أعربت المملكة العربية السعودية عن تقديرها للدور الذي تقوم به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تُجاه معالجة أوضاع اللاجئين في جميع أنحاء العالم، مؤكدة استمرارها للتعاون والتنسيق الدائم مع المفوضية في كل ما يخدم اللاجئين والتخفيف من معاناتهم.

وأكد سفير المملكة في الأمم المتحدة بجنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، في كلمة ألقاها اليوم، أن المملكة ومنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، تولي أهمية بالغة للأعمال الإنسانية والخيرية، وتقوم بمسؤولياتها الإنسانية لمساعدة ودعم الشعوب المحتاجة للعون الإغاثي والإنساني والتنموي، وتقوم بدور محوري في تخفيف معاناتهم.

رفع المعاناة

وقدمت المملكة حوالي 18 مليار دولار أمريكي لرفع المعاناة الإنسانية عن اللاجئين في العديد من المناطق، مشيرًا إلى أن المملكة تتعامل مع قضية اللاجئين انطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي التي تدعو إلى المحبة والسلام وإغاثة المحتاج دون تمييز عرقي أو ديني.

وأشار الواصل إلى أن المملكة استضافت العديد من اللاجئين من مناطق كثيرة وقدمت لهم الخِدْمات الطبية والتعليمية، الذي تعده زائرًا وفقًا لأنظمة المملكة.

وأوضح أن المملكة قدمت وما زالت تقدم الدعم المادي للمنظمات الدولية الإنسانية واستجابت لنداءات الأمم المتحدة الإنسانية في مجالات كثيرة، لافتًا إلى أن المملكة تعد من الداعمين لأنشطة وبرامج مفوضية اللاجئين في اليمن وسوريا وبنجلاديش من خلال برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي تستهدف تقديم العون للاجئين.

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أزمة الروهينجا

وفيما يتعلق بأزمة الروهينجا فقد رعت المملكة مؤخرًا مؤتمر المانحين لأزمة الروهينجا، بالشراكة مع المفوضية السامي؛ ما أسهم في جمع أكثر من 250 مليون دولار أمريكي من الدول المانحة؛ لتمويل الخطة المشتركة للاستجابة لأزمة لاجئي الروهينجا.

كما شهد العام الحالي دعمًا كبيرًا من المملكة لبرامج الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن، حيث بلغ ما قدمته المملكة أكثر من 930 مليون دولار.

دعم اللاجئين بفلسطين

وأكدت المملكة دعمها للاجئين الفلسطينيين، كما أكدت الدور المهم الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ حيث أعلنت المملكة تخصيص مبلغ 50 مليون دولار أمريكي لدعم ميزانية الوكالة.

وبين الواصل أنه حرصًا من المملكة على دعم أنشطة المفوضية وبرامجها المستقبلية فإنها تعلن مساهمتها السنوية في ميزانية المفوضية للعام القادم بمبلغ مليون دولار، متمنيًّا التوفيق للجهود التي تقوم بها المفوضية خاصة، وقال: «إننا سنشهد خلال الأيام المقبلة انعقاد المنتدى العالمي للاجئين في جنيف».